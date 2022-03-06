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Макрон призвал Путина остановить военные действия и соблюдать гуманитарное право

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Франция, Воскресенье 06 марта 2022 19:26
Макрон призвал Путина остановить военные действия и соблюдать гуманитарное право Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 6 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил свою обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, и призвал Путина остановить военные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт правительства Франции.

Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину свою серьезную обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий в результате российского военного вторжения на Украину и необходимость принятия конкретных мер для ответа на них.

Также он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность и сохранность которых должны быть гарантированы в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора.

Сообщается, что Путин согласился с тем, что работу в этом направлении должно без промедления взять на себя МАГАТЭ.

Эммануэль Макрон отметил, что важно в этом направлении обеспечить работу под руководством компетентных украинских органов.
Президент Франции также призвал к соблюдению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и доставке помощи. Он напомнил о важности переговорного решения, полностью приемлемого для украинцев.

Также он воспользовался этим разговором, чтобы выразить свою озабоченность в связи с возможным нападением на город Одесса.

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