Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины
На сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о Большой Государственный герб Украины. Также опубликовано изображение этого герба.
Предложенный президентом Большой герб Украины:
Так, главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.
Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).
Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины.
Варианты и схематическое изображение Большого герба Украины:
Где будут использовать Большой герб Украины
Согласно тексту законопроекта, Большой герб Украины обязательно воспроизводится на:
- официальных символах президента Украины;
- большой государственной печати Украины;
- печатях президента Украины, Верховной рады Украины, Кабинета министров Украины, Конституционного суда Украины, Верховного Суда;
- фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;
- фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
- зале заседаний ВР;
- денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.
Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.
Где нельзя использовать Большой герб Украины
Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики. Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:
- в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
- в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
- в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
- с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
"За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.
Напомним, законопроект о Большом гербе Украины был внесен в парламент главой государства в понедельник, 28 июня.