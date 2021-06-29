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Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 29 июня 2021 15:48
Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины Фото: опубликован текст закона о Большом гербе Украины (facebook.com/mrada.if.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

На сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о Большой Государственный герб Украины. Также опубликовано изображение этого герба.

Об этом речь идет на информационном портале ВР.

Предложенный президентом Большой герб Украины:

Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

Так, главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины.

Варианты и схематическое изображение Большого герба Украины:

Где будут использовать Большой герб Украины

Согласно тексту законопроекта, Большой герб Украины обязательно воспроизводится на:

  • официальных символах президента Украины;
  • большой государственной печати Украины;
  • печатях президента Украины, Верховной рады Украины, Кабинета министров Украины, Конституционного суда Украины, Верховного Суда;
  • фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве;
  • фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
  • зале заседаний ВР;
  • денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.

Где нельзя использовать Большой герб Украины

Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики. Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:

  • в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
  • в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
  • с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

"За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.

Напомним, законопроект о Большом гербе Украины был внесен в парламент главой государства в понедельник, 28 июня.

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