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Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю

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Вторник 29 июня 2021 13:27
Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю Фото: по всей Украине ожидаются грозовые дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно жаркой, местами ожидаются грозовые дожди. Под конец недели осадки пройдут во всех регионах.

Об этом свидетельствую данные украинского Гидрометцентра.

30 июня

Завтра дожди с грозами ожидаются на западе и местами на юге Украины. Дневная температура воздуха поднимется до +32, прохладнее всего будет на востоке, где прогнозируется до +28.

Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз погоды на 30 июня

1 июля

В четверг дожди накроют почти всю страну, сухо будет только на востоке, в Херсонской области и в Крыму. На западе, севере и центре Украины днем до +29, на востоке и юге до +30.

Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз погоды на 1 июля

2 июля

Такая же ситуация с осадками сохранится и в пятницу. На западе днем от +23 до +28, на севере от +27 до +30, в центральной части от +28 до +31, на юге от +25 до +31, на востоке от +29 до +32.

Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз погоды на 2 июля

3 июля

Выходные в Украине начнутся с грозовых дождей по территории всей страны. Прохладнее всего будет на западе, где дневная температура составит от +23 до +28. В остальных регионах ожидается около +30 и выше.

Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на неделю

Фото: прогноз погоды на 3 июля

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образовываются грозовые и дождевые облака.

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