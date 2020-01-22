Украина выпустила облигации на 1,25 млрд евро

Фото: коллаж (РБК-Украина)

На облигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.

Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.

"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет с самым низким купоном в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.

Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.

Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ".

Напомним, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.

После Минфина в 2019 году на рынок вышли государственные компании НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця". В частности, "Нафтогаз Украины" в июле провел размещение пятилетних евробондов на 600 млн в евро под 7,125% и трехлетних на 335 млн долларов под 7,375% годовых. Заимствования госкомпаний стали одной причин избытка валюты на рынке и, как следствие, укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

В то же время, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года продал ОВГЗ в евро с погашением 04.06.2020 на сумму 197,979 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.