Україна випустила облігації на 1,25 млрд евро

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На облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних

Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що на цінні папери будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Облігації номіновані в євро.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року.

"Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни - за ставкою 4,375%. Зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговим агентством Standard & Poor’s та "B" рейтинговим агентством Fitch.

Як зазначили в Офісі президента, на піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що "є безперечним результатом складних структурних реформ".

Нагадаємо, у червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

Після Мінфіну у 2019 році на ринок вийшли державні компанії НАК "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця". Зокрема, "Нафтогаз України" в липні провів розміщення п'ятирічних євробондів на 600 млн в євро під 7,125% і трирічних на 335 млн доларів під 7,375% річних. Запозичення держкомпаній стали однією з причин надлишку валюти на ринку і, як наслідок, зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

У той же час, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудень 2019 року продало ОВДП в євро з погашенням 04.06.2020 на суму 197,979 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.