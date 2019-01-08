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Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе

Новости » Политика    08.01.2019 - 17:23
Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет тридцатым членом НАТО

Глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии. Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет 30-м членом НАТО.

"Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", - отметил глава миссии.

Кроме того, по его словам, руководители альянса в неофициальных беседах заявляют, что им приятен факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что сейчас государству нужно много работать, поскольку "такая, как сегодня, Украина ни за год, ни за два, ни за 5 не вступит" в ЕС и НАТО.

Вместе с тем он подчеркнул, что вступление в ЕС и НАТО - это дело вовсе не года, но и не 30 лет, "поскольку опыт свидетельствует совсем о другом".

Как писало РБК-Украина ранее, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер уверен, что Украина еще не готова к членству в альянсе.

Добавим также, глава государства Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной радой изменений в Конституцию Украины по курсу в Евросоюз и НАТО в феврале 2019 года.

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