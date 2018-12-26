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Порошенко настаивает на изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале

Новости » Политика    26.12.2018 - 10:29
Порошенко настаивает на изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, указанные изменения являются частью стратегии по выходу Украины из сферы влияния РФ

Президент Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной радой изменений в Конституцию Украины по курсу в Европейский союз и НАТО в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Порошенко настаивает на изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале

Порошенко подчеркнул, что указанные изменения являются частью стратегии по деколонизации и выходу Украины из сферы влияния России.

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в ЕС и членство в НАТО - являются частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния РФ. Буду настаивать, чтобы уже в феврале ВР поддержала поправки во втором чтении, и они вступили в силу", - заявил глава государства.

Напомним, 22 ноября парламент принял за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.Так, 311 парламентариев проголосовали за принятие документа.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября ВР поддержала направление в КСУ законопроекта об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. За это решение проголосовал 321 парламентарий.

Отметим также, что Конституционный суд Украины в конце ноября опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Такие изменения в КСУ признали соответствующими статьям 157 и 158 Конституции Украины.

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