Порошенко настаивает на изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО в феврале

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, указанные изменения являются частью стратегии по выходу Украины из сферы влияния РФ

Президент Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной радой изменений в Конституцию Украины по курсу в Европейский союз и НАТО в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Порошенко подчеркнул, что указанные изменения являются частью стратегии по деколонизации и выходу Украины из сферы влияния России.

Ухвалені кілька тижнів тому поправки до Конституції,які фіксують наш курс на вступ до ЄС і членство в НАТО – є частиною стратегії з деколонізації та виходу нашої держави зі сфери впливу РФ



Наполягатиму,щоб вже в лютому ВР підтримала поправки у другому читанні і вони набули сили pic.twitter.com/kK15jjf33D — Петро Порошенко (@poroshenko) December 26, 2018

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в ЕС и членство в НАТО - являются частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния РФ. Буду настаивать, чтобы уже в феврале ВР поддержала поправки во втором чтении, и они вступили в силу", - заявил глава государства.

Напомним, 22 ноября парламент принял за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.Так, 311 парламентариев проголосовали за принятие документа.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября ВР поддержала направление в КСУ законопроекта об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. За это решение проголосовал 321 парламентарий.

Отметим также, что Конституционный суд Украины в конце ноября опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Такие изменения в КСУ признали соответствующими статьям 157 и 158 Конституции Украины.