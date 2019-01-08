Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что вопрос вступления в ЕС и НАТО имеет среднесрочную перспективу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Климкина в эфире "1+1".

Климкин отметил, что вопрос вступление в ЕС и НАТО имеет среднесрочную перспективу.

"(Вступление в ЕС и НАТО, - ред.) быстро не ощутим, но если не будем работать, то никогда не ощутим. Вступление в ЕС и НАТО - это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим через год или два - не верьте, это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", - сказал он.

Климкин отметил, что сейчас Украине нужно много работать, поскольку "такая, как сегодня, Украина ни за год, ни за два, ни за 5 не вступит" в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной радой изменений к Конституции Украины по курсу в Европейский союз и НАТО в феврале 2019 года.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО).