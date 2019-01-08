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Україна може вступити до НАТО після Македонії, - посол при альянсі

Новини » Політика    08.01.2019 - 17:23
Україна може вступити до НАТО після Македонії, - посол при альянсі
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

За словами Пристайка, найближчим часом Македонія стане тридцятим членом НАТО

Глава місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко заявляє, що Україна може стати 31-м членом НАТО після Македонії. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

За словами Пристайко, найближчим часом Македонія стане 30-м членом НАТО.

"Ми можемо стати 31-м або 32-м членом НАТО", - зазначив глава місії.

Крім того, за його словами, керівники альянсу в неофіційних бесідах заявляють, що їм приємний факт можливого закріплення у Конституції України курсу на членство в НАТО.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін розповів про перспективи вступу України в ЄС і НАТО. Він підкреслив, що зараз державі потрібно багато працювати, оскільки "така, як сьогодні, Україна ні за рік, ні за два, ні за 5 не вступить" у ЄС і НАТО.

Разом з тим він підкреслив, що вступ до ЄС і НАТО - це справа зовсім не року, але і не 30 років, "оскільки досвід свідчить зовсім про інше".

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер впевнений, що Україна ще не готова до членства в альянсі.

Додамо також, глава держави Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною радою змін до Конституції України за курсом в Євросоюз і НАТО в лютому 2019 року.

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