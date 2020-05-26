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Украина возобновила переговоры с PayPal

Новости » Экономика     26.05.2020 - 14:44
Украина возобновила переговоры с PayPal
Фото: PayPal готовится зайти в Украину (flickr)

Правительство планирует привлечь несколько международных цифровых сервисов

Министерство цифровой трансформации возобновило переговоры с крупнейшей электронной платежной системой PayPal. В правительстве планируют привлечь несколько международных цифровых сервисов.

Об этом сообщается в Facebook онлайн-сервиса государственных услуг "Дія".

В PayPal ранее заявили, что рассматривают возможность работы в Украине. Это произошло после разговора Владимира Зеленского с президентом платежной системы.

"Минцифры возобновило диалог с PayPal и планирует привлечь международные цифровые сервисы в Украину", - говорится в сообщении.

Также в правительстве рассматривают вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus. Указанные сервисы помогут без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com eBay, Etsy.

В прошлом году Нацбанк заявил о планах упростить требования к регистрации платежных систем в Украине.

НБУ также сообщал, что готов выдать системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке, но компания с такой просьбой не обращалась.

Несколько месяцев назад тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дублет заявил, что PayPal не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.

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Автор: Роман Калиниченко

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