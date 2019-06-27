НБУ упростит требования к регистрации платежных систем

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Регулятор внесет изменения в порядок регистрации

Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Таким образом планируется усовершенствовать требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также распространить соответствующие требования на операторов почтовой связи, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

В частности говорится:

обновление порядка подачи документов в НБУ, который предусматривает возможность их представления в виде электронных документов с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица; электронных копий оригиналов документов на бумажных носителях; документов на бумажных носителях;

упрощение требований к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, которые подаются в НБУ с целью регистрации этих платежных систем;

актуализацию требований к участникам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты/нерезиденты в части обеспечения ими информационной безопасности;

детализацию требований регулятора относительно регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент;

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Напомним, в апреле 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) предоставил национальному почтовому оператору АО "Укрпочта" лицензию на осуществление денежных переводов в гривне без открытия банковского счета.