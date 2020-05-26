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Україна відновила перемовини з PayPal

Новини » Економіка     26.05.2020 - 14:44
Україна відновила перемовини з PayPal
Фото: PayPal може зайти в Україну (flickr)

Уряд планують залучити кілька міжнародних цифрових сервісів

Міністерство цифрової трансформації веде перемовини з найбільшою електронною платіжною системою PayPal. В уряді планують залучити кілька міжнародних цифрових сервісів.

Про це повідомляєтся у Facebook онлайн-сервісу державних послуг "Дія".

У PayPal раніше заявили, що розглядають можливість роботи в Україні. Це відбулося після розмови Володимира Зеленського з президентом платіжної системи.

"Мінцифра відновила діалог з PayPal та планує залучити міжнародні цифрові сервіси в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також в уряді розглядають варіант заведення в Україну платіжних систем Stripe та Vapulus. Вказані сервіси допоможуть без посередників користуватись онлайн-маркетами, такими як Amazon.com, eBay, Etsy.

Минулого року у Нацбанку заявили про плани спростити вимоги до реєстрації платіжних систем в Україні.

НБУ також повідомляв, що готовий видати системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку, але компанія з таким проханням не зверталася.

Кілька місяців тому тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет заявив, що PayPal не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України PayPal
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