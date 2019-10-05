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PayPal отказалась от участия в проекте криптовалюты Facebook

Новости » Экономика    05.10.2019 - 11:57
PayPal отказалась от участия в проекте криптовалюты Facebook
Фото: PayPal (flickr.comleweb)

Создание криптовалюты Libra оказалось под угрозой

Международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, поступившее в агентство.

В заявлении PayPal указывается, что она планирует сосредоточиться на развитии своего нынешнего бизнеса.

Как отмечает Bloomberg, ранее несколько членов-основателей проекта Libra выражали сомнения в дальнейшем участии, поскольку они заинтересованы в поддержании хороших отношений с финансовыми регуляторами, у которых есть сомнения по поводу инициативы Facebook.

Решение PayPal о выходе из проекта примечательно тем, что Дэвид Маркус, руководитель проекта Facebook по созданию криптовалюты, раньше был президентом PayPal. В блокчейн-подразделении Facebook также много бывших сотрудников PayPal.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook планирует запуск новой глобальной криптовалюты под названием Libra в первой половине 2020 года. В состав учредителей проекта вошли 28 компаний.

Однако по данным источников издания The Wall Street Journal, из проекта Libra могут выйти Visa и Mastercard.

Проект Facebook подвергся резкой критике финансовых регуляторов и правительств ряда стран. В частности, о намерении заблокировать криптовалюту Libra в Европе заявила Франция.

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