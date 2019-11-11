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НБУ готов пустить PayPal в Украину в случае обращения платежной системы

Новости » Экономика     11.11.2019 - 11:47
НБУ готов пустить PayPal в Украину в случае обращения платежной системы
Фото: PayPal (flickr.comleweb)

PayPal пока что не спешит с выходом на рынок Украины

Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. Об этом заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Бевз, проблемы, связанные с выходом PayPal на украинский рынок, не является вопросом регуляторного поля Нацбанка.

"Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию", - сказал он.

По его словам, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.

"Насколько мне известно, Кабинет министров этому сейчас уделяет большое внимание", - добавил представитель НБУ.

Напомним, НБУ планирует упростить требования к регистрации платежных систем в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

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