ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина внимательно следит за российскими учениями "Кавказ-2020", - Данилов

Автор: Игорь Литвиненко

Украина внимательно следит за российскими военными учениями "Кавказ-2020". В свою очередь в Украине пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина следит за российскими учениями, чтобы своевременно выявить признаки угроз нацбезопасности.

Напомним, 21 сентября в России стартовали военные учения "Кавказ-2020", которые также пройдут и на территории аннексированного Крыма. Они продлятся до 26 сентября в акваториях Черного и Каспийского морей.

Также РБК-Украина писало, что сотни британских десантников высадились в Николаевской области. Они примут участие в учениях "Объединенные усилия-2020".

Ранее глава парламентского комитета нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что сейчас существует минимальный риск российской агрессии со стороны Крыма.

До этого в Министерстве обороны заявили, что наступление российских сил со стороны Крыма существует, однако это не произойдет этой осенью.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОвоенные РФ