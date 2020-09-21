ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В России стартовали стратегические учения "Кавказ-2020"

Понедельник 21 сентября 2020 04:58
В России стартовали стратегические учения "Кавказ-2020"
Фото: российские военные (structure_mil_ru)
Автор: Артур Родивилов

В России стартовали стратегические военные учения "Кавказ-2020". В них участвуют около 80 тыс. человек.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.

Учения проводятся с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова.

Основные действия пройдут на нескольких полигонах. Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

Для отработки совместных действий приглашены военнослужащие Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана общим числом до 1 тыс. человек. Гости из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки примут участие в качестве наблюдателей.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что такие масштабные военные учения России - это угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины.

Напомним, в Министерстве иностранных дел расценили внезапную проверку боеспособности войск Российской Федерации на границе с Украиной как демонстрацию агрессивных планов.

Впрочем, в Министерстве обороны заявили, что пока в Украине не фиксируют подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Кавказучения
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь