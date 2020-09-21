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Україна уважно стежить за російськими навчаннями "Кавказ-2020", - Данілов

Автор: Игорь Литвиненко

Україна уважно стежить за російськими військовими навчаннями "Кавказ-2020". У свою чергу в Україні пройдуть стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020".

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Про це повідомляє прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна стежить за російськими навчаннями, щоб своєчасно виявити ознаки загроз нацбезпеці.

Нагадаємо, 21 вересня у Росії стартували військові навчання "Кавказ-2020", які також пройдуть і на території анексованого Криму. Вони триватимуть до 26 вересня в акваторіях Чорного та Каспійського морів.

Також РБК-Україна писало, що сотні британських десантників висадилися в Миколаївській області. Вони візьмуть участь у навчаннях "Об'єднані зусилля-2020".

Раніше голова парламентського комітету нацбезпеки Олександр Завітневич заявив, що зараз існує мінімальний ризик російської агресії з боку Криму.

До цього у Міністерстві оборони заявили, що наступ російських сил з боку Криму існує, однак це не відбудеться цієї осені.

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