Внешняя разведка не исключает наступления РФ на Украине, но не осенью

Фото: российская военная техника (flickr.com/koraxdc)

В СВРУ назвали факторы, сдерживающие Российскую Федерацию

Служба внешней разведки не исключает возможности наступления сил Российской Федерации на Украину, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины не актуален для Кремля.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для "Зеркала недели".

Как пояснил Кондратюк, сейчас Россию сдерживают ряд факторов:

падение цен на мировых рынках нефти и газа, которое уменьшает поступления в бюджет;

попытки использовать пандемию коронавируса для улучшения отношений с Западом;

приближение местных выборов в Украине, благодаря которым Москва надеется усилить присутствие своих сил в украинской политике;

направление ресурсов на противостояние с Турцией в Сирии и Ливии, а также на косвенное вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном;

местные выборы в РФ в сентябре этого года при падении рейтинга доверия к Путину и росте протестных настроений.

При этом анализ Внешней разведки свидетельствует о том, что в будущей перспективе возможна масштабная военная операция России для захвата новых украинских территорий. Кондратюк считает, что этому могут способствовать следующие факторы:

необходимость отвлечь внимание от внутренних российских проблем;

потребность решения проблем водоснабжения в Крыму и провал курортного сезона;

концентрация внимания украинских международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах.

Напомним, ранее в России заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

Однако в украинском МИД сомневаются в отсутствии агрессивных планов Российской Федерации в отношении Украины.