Британские военные осуществили десантную операцию в Украине

Фото: британские дисантники (скрин с видео youtube)

Сотни британских десантников, включая солдат элитного армейского подразделения Pathfinder, высадились с парашютами в Николаевской области. Они участвуют в учении "Объединенные усилия-2020" недалеко от границы с Крымом.

Об этом пишет Sky News.

Военнослужащие 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании проводят совместные учения с украинскими воздушно-десантными силами.

Высадку проводили с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели из военного аэродрома в Британии. Согласно Командованию десантно-штурмовой войск ВСУ, позже на тот же полигон, что и британские десантники, высадились с Ил-76 и Ан-26 уже украинские военные.

"На парашютных платформах были грузы и подразделения десантно-штурмовоих войск Вооруженных сил Украины. Все это время высадка британского и украинского десанта находилась под надежным прикрытием истребителей наших Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Напомним, истребители ВВС США В-52Н регулярно будут патрулировать небо над Украиной.

Также сообщалось, что Украина готовится к проведение Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской границы.