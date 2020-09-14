Глава комитета нацбезопасности оценил угрозу нападения РФ с юга

Фото: Александр Завитневич (пресс-служба Завитневича)

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич считает минимальным риск российской агрессии со стороны Крыма. При этом на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий.

Об этом Завитневич заявил в интервью РБК-Украина.

Он считает, что агрессия с юга была бы более прогнозированной и легкой для украинских военных.

"Эти учения ("Кавказ-2020" - ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", - сказал Завитневич.

При этом из-за того, что граница с Крымом не государственная, а административная, существуют определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств. В связи с этим в парламенте размышляют над усовершенствованием законодательства.

Ранее РБК-Украина писало, что российская военная угроза со стороны Беларуси существует, хотя она более вероятна с территории Донбасса.

Отметим, возможность наступления российских сил со стороны Крыма не исключают и в Службе внешней разведки. Однако это не произойдет осенью 2020 года.