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У Зеленского обратились к россиянам в Крыму: едьте домой в Саранск

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Крым, Среда 07 сентября 2022 13:45
У Зеленского обратились к россиянам в Крыму: едьте домой в Саранск Фото: постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева (facebook com tamila tasheva)
Автор: Наталия Гурковская

Захваченный Крым будет деоккупирован, это право Украины и обязанность, а гражданам России, незаконно приехавшим на оккупированный полуостров, уже сейчас следует отправляться к себе домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой.

"Обращаемся отдельно к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали. Поезжайте, даже когда совсем не хочется", - сказала она.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к деоккупации.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

Также в Украине разработали инструкцию для гражданского населения, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крыма.

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