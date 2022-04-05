Украина вернула контроль на участке границы в Чернобыльской зоне

Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По словам защитницы, расчистить территорию помогли сами оккупанты, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.
"Что тут скажешь - "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!". Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко - нам тем более. Поэтому пусть каждый незванец поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", - отметили в ГПСУ.
Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили контейнеры для ремонта оборудования.
Также мы писали, что у оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!