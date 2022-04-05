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Україна повернула контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні

Українські загисники повернула контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За словами захисниці, розчистити територію допомогли самі окупанти, які в муках згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.

"Що тут скажеш - "на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода - нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", - наголосили в ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, що окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС. Також при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії та викрали контейнери для ремонту обладнання.

Також ми писали, що у окупантів паніка через опромінення військових у Чорнобильській зоні.

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Чорнобиль