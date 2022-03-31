ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС, - Энергоатом

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 18:08
Оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС, - Энергоатом Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" Чернобыльской АЭС. Захватчики утверждают, что якобы "охраняли" станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, оккупанты составили и подписали "акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В "документе" утверждается, что претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении российских войск якобы не имеется.

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких претензий. Хоть бери и спасибо…", - иронично заметили в Энергоатоме.

Оккупанты составили и подписали &quot;акт приема-передачи&quot; ЧАЭС, - Энергоатом

Фото: оккупанты составили "акт приема-передачи" ЧАЭС (t.me/energoatom_ua)

Напомним, накануне стало известно о намерении оккупантов покинуть Чернобыльскую АЭС, поскольку у них начали появляться признаки лучевой болезни.

Отметим, на Чернобыльской АЭС невозможно замерить уровень радиации, так как не работает система мониторинга уровня радиационного загрязнения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭС Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину