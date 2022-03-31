Оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" Чернобыльской АЭС. Захватчики утверждают, что якобы "охраняли" станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, оккупанты составили и подписали "акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В "документе" утверждается, что претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении российских войск якобы не имеется.

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких претензий. Хоть бери и спасибо…", - иронично заметили в Энергоатоме.

Фото: оккупанты составили "акт приема-передачи" ЧАЭС (t.me/energoatom_ua)