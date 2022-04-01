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Оккупанты украли контейнеры для ремонта оборудования на ЧАЭС, - Энергоатом

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Чорнобыль, Пятница 01 апреля 2022 16:15
Оккупанты украли контейнеры для ремонта оборудования на ЧАЭС, - Энергоатом Чернобыльская АЭС (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты покинули зону Чернобыля. Также они украли із ЧАЭС 5 контейнеров с оборудованием для ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Отмечается, что после ухода из ЧАЭС все оборудование работает в обычном режиме. Однако отмечается, что инструментов для его обслуживания стало меньше.

Как сообщили в Энергоатоме, оккупанты украли 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта, а также запчастями, которые необходимы для ЧАЭС.

Также добавим, что оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.

Ранее мы сообщали, что на Чернобыльской АЭС нет оккупантов.

Также мы писали, что при отходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии.

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