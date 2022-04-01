Оккупанты украли контейнеры для ремонта оборудования на ЧАЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты покинули зону Чернобыля. Также они украли із ЧАЭС 5 контейнеров с оборудованием для ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Отмечается, что после ухода из ЧАЭС все оборудование работает в обычном режиме. Однако отмечается, что инструментов для его обслуживания стало меньше.

Как сообщили в Энергоатоме, оккупанты украли 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта, а также запчастями, которые необходимы для ЧАЭС.

Также добавим, что оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.