При уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии
Бойцы Национальной гвардии, охранявшие Чернобыльскую АЭС в момент захвата российскими оккупантами, были вывезены в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал "Энергоатома".
Персонал станции подтвердил, что войска РФ покинули территорию АЭС. Вместе с тем они забрали с собой пленных бойцов Национальной гвардии.
"Убегая с территории Чернобыльской АЭС, российские оккупанты забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля", – говорится в сообщении.
Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.
Напомним, что украинские АЭС перевели в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.
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