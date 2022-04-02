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У оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне, - Генштаб

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Суббота 02 апреля 2022 19:34
У оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне, - Генштаб В Российской оккупантов паника из-за облучения воякой в Чернобыле (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Роси уже 38-й день жестко разрушает украинские города. В частности, среди военных РФ распространяются панические настроения из-за облучения личного состава в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

Также местному населению белорусского поселка Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из Чернобыля.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили украли контейнеры для ремонта оборудования.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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