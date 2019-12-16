Украина увеличила транзит и сократила потребление газа

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за январь-ноябрь составили 81,5 млрд куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд куб. м, или на 3%.

В то же время, украинским потребителям всех категорий за январь-ноябрь 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 22,7 млрд куб. м газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года. Использование газа для производственно-технологических нужд сократилось 6% до 3,2 млрд куб. м

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 декабря 2019 года в сравнении с прошлым годом не изменились - 18,9 млрд куб. м.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украину импортировано 14,0 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

В январе-ноябре 2019 года в ПХГ было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 6,2 млрд куб. м газа, что меньше на 26%. По состоянию на 1 декабря 2019 года в ПХГ Украины находилось 20,7 млрд куб. м голубого топлива. Это на 29% больше, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском газоконденсатном месторождении (Харьковская область). По прогнозу, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом.