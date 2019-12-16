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Договоренностей по транзиту газа с Россией пока нет, - "Нафтогаз"

Новости » Экономика     16.12.2019 - 14:31
Договоренностей по транзиту газа с Россией пока нет, - "Нафтогаз"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переговоры продолжаются в нескольких форматах

Никаких договоренностей относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, между сторонами идут переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

"О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 13 декабря в Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие руководители НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По итогам переговоров исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".

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