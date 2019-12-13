"Нафтогаз" начал бурение сверхглубокой скважины

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Скважину 888 уже называют проектом национального значения

НАК "Нафтогаз Украины" начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском газоконденсатном месторождении (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, проект реализуется в рамках контракта на предоставление комплексных технических услуг с компанией Schlumberger.

По прогнозу, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом. При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины", Андрей Коболев заявил: "Шебелинка 888 - это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи. Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины".

Как сообщало РБК-Украина, польская государственная компания PGNiG SA подписала с украинской ERU Management Services ("ЭРУ") соглашение в области разведки и добычи газа во Львовской области, недалеко от границы с Польшей.

Отметим, по данным "Укртрансгаза", добыча газа в 2018 году в Украине составила 20,9 млрд куб м.