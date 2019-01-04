Обнародованы итоги работы украинской ГТС за 2018 год

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Украина уменьшила транспортировку и импорт газа

АО "Укртрансгаз" сообщил о результатах работы украинской газотранспортной системы в 2018 году по оперативной информации Центрального диспетчерского департамента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу компании.

По данным компании, объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 86,8 млрд куб. м. По сравнению с 2017 годом транзитные объемы сократились на 6,7 млрд куб. м, или на 7,2%.

В течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период - 9,8 млрд куб. м. За январь - декабрь 2018 года из подземных хранилищ отобрано 10,6 млрд куб. м газа, что на 4,2 млрд куб. м, или на 65,6% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 13,8 млрд куб. м газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.

В 2018 году объемы импортного газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего за год протранспортировано 10,6 млрд куб м со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. Это на 24,8% меньше прошлогоднего показателя импорта газа из ЕС.

Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло на 95 млн куб м или на 0,5% до 20,9 млрд куб м.

Украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году. Показатель без учета объемов газа для потребностей облгазов, добывающих предприятий и "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз сократил" использование природного газа для собственных для производственно-технологических нужд (ПТН) до 1,9 млрд куб м, по сравнению с минурорічними 2,2 млрд куб м.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинга компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" перевел в новый филиал "Оператор газохранилищ Украины" около 2 тыс. сотрудников и передал производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины.