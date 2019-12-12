"Нафтогаз" законтрактовал дополнительные объемы газа в Европе

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

В случае прекращения транзита российского газа Украина будет получать газ с западного направления

НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 году. Об этом сообщил председатель правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, компания привлекла финансирование, чтобы иметь возможность покупать этот газ в начале следующего года. Он напомнил, что на начало сезона Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах.

"Мы провели модернизацию нашей ГТС, чтобы иметь техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. Мы активно помогаем Молдове обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала больше.