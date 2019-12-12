ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" законтрактовал дополнительные объемы газа в Европе

Новости » Экономика     12.12.2019 - 11:29
"Нафтогаз" законтрактовал дополнительные объемы газа в Европе
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

В случае прекращения транзита российского газа Украина будет получать газ с западного направления

НАК "Нафтогаз Украины" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 году. Об этом сообщил председатель правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, компания привлекла финансирование, чтобы иметь возможность покупать этот газ в начале следующего года. Он напомнил, что на начало сезона Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах.

"Мы провели модернизацию нашей ГТС, чтобы иметь техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. Мы активно помогаем Молдове обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там", - добавил он.

&quot;Нафтогаз&quot; законтрактовал дополнительные объемы газа в Европе

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала больше.

ЕБРР выделит Молдове 50 млн долларов на покупку газа у "Нафтогаза" Украина сделала еще один шаг к анбандлингу ГТС
Новости Украины газтранзитНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь