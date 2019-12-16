ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина увеличила транзит и сократила потребление газа

Новости » Экономика     16.12.2019 - 15:06
Украина увеличила транзит и сократила потребление газа
Фото: ГТС (Нефтегаз)

"Укртрансгаз" обнародовал данные за 11 месяцев 2019 года

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за январь-ноябрь составили 81,5 млрд куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд куб. м, или на 3%.

В то же время, украинским потребителям всех категорий за январь-ноябрь 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 22,7 млрд куб. м газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года. Использование газа для производственно-технологических нужд сократилось 6% до 3,2 млрд куб. м

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 декабря 2019 года в сравнении с прошлым годом не изменились - 18,9 млрд куб. м.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украину импортировано 14,0 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

В январе-ноябре 2019 года в ПХГ было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 6,2 млрд куб. м газа, что меньше на 26%. По состоянию на 1 декабря 2019 года в ПХГ Украины находилось 20,7 млрд куб. м голубого топлива. Это на 29% больше, чем год назад.

Украина увеличила транзит и сократила потребление газа

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском газоконденсатном месторождении (Харьковская область). По прогнозу, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом.

"Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года
Новости Украины газтранзитНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь