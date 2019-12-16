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Україна збільшила транзит і скоротила споживання газу

Новини » Економіка     16.12.2019 - 15:06
Україна збільшила транзит і скоротила споживання газу
Фото: ГТС (Нафтогаз)

"Укртрансгаз" оприлюднив дані за 11 місяців 2019 року

Обсяги транспортування газу по території України з Російської Федерації в європейські країни і Молдову за січень-листопад склали 81,5 млрд куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

У порівнянні з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,3 млрд куб. м, або на 3%.

У той же час, українським споживачам усіх категорій за січень-листопад 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 22,7 млрд куб. м газу, що на 6% менше аналогічного показника 2018 року. Використання газу для виробничо-технологічних потреб скоротилося 6% до 3,2 млрд куб. м

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і за станом на 1 грудня 2019 року в порівнянні з минулим роком не змінилися - 18,9 млрд куб. м.

Всього за 11 місяців 2019 року в Україну імпортовано 14,0 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 38% аналогічного минулорічного обсягу.

У січні-листопаді 2019 року в ПСГ було закачано 13,1 млрд куб. м газу, що більше на 34%, ніж протягом такого ж періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 6,2 млрд куб. м газу, що менше на 26%. Станом на 1 грудня 2019 року в ПСГ України перебувало 20,7 млрд куб. м блакитного палива. Це на 29% більше, ніж рік тому.

Україна збільшила транзит і скоротила споживання газу

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському газоконденсатному родовищі (Харківська область). За прогнозом, свердловина 888 дозволить здійснювати видобуток газу з глибинних горизонтів. Очікується, що її стартовий дебіт складе близько 100 тис. куб. м на добу з подальшим зростанням.

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