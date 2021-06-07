ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина увеличила транзит российского газа в Европу

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 июня 2021 17:06
Украина увеличила транзит российского газа в Европу Фото: транзит российского газа вырос в мае 2021 года (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд куб. м, что на 4% больше, чем в апреле. Среднесуточный транзит составил 124 млн куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

За апрель "Оператор ГТС Украины" протранзитировал в Польшу 0,344 млрд куб. м газа, в Словакию - 2,5 млрд куб. м, в Венгрии - 0, 803 млрд куб. м, в Молдову - 0,189 млрд куб. об.

Как отмечается в сообщении, "Газпром" полностью использует забронированные мощности через Украину.

Кроме того, в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина-РФ - точке Суджа. После того как на аукционе 17 мая 2021 года была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн куб. м/сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные прерывистые мощности объемом 63,7 млн куб. м / сутки.

"Однако, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение. Указанный результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах, что подскочили до уровня 333 долларов за тыс. куб. м", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. об).

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика транзит газа ГТС газ
NEWS
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС