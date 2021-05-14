Транзит газа сокращается: сколько Оператор ГТС Украины прокачал с начала года

В январе-апреле 2021 года транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составил 14,1 млрд куб. м. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным пресс-службы, транзит составил: в Польшу 1,2 млрд куб. м газа, в Словакию - 8,4 млрд куб. м, в Венгрию - 2,9 млрд куб. м, в Румынию - 0,4 млрд куб. м, в Молдову - 1,3 млрд куб. об.

Как отметил Евгений Тодоров, коммерческий директор ОГТСУ, мощности компании позволяют осуществлять транзит природного газа в значительно больших объемах, чем сейчас забронировано.

"На аукционе по распределению мощностей мы предложили дополнительно продукт прерывной месячной мощности на межгосударственных точках входа из РФ на май 2021 года. Однако участники рынка, в частности российская сторона, не проявили заинтересованности", - сказал он.

По его словам, с учетом сезонного рыночного спроса в ЕС и ограниченных объемов транспортировки, начиная с 1 апреля 2021 года цена на газовых хабах демонстрировала рост. По состоянию на 12 мая цена выросла на 36% с начала года - до 26,4 евро за МВт*ч на немецком газовом хабе Net Connect Germany (NCG) при условии поставки в сутки на перед (примерно 279 евро за тысячу кубометров).

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. об).

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.