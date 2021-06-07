ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна збільшила транзит російського газу до Європи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 07 червня 2021 17:06
Україна збільшила транзит російського газу до Європи Фото: транзит російського газу зріс у травні 2021 року (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,85 млрд куб. м, що на 4% більше, ніж у квітні. Середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

За квітень "Оператор ГТС України" протранзитував до Польщі 0,344 млрд куб. м газу, до Словаччини – 2,5 млрд куб. м, до Угорщини - 0, 803 млрд куб. м, до Молдови - 0,189 млрд куб. м.

Як зазначається в повідомленні, "Газпром" повністю використовує заброньовані потужності через Україну.

Крім того, у травні 2021 року був проведений аукціон з розподілу додаткових переривчастої потужності на всіх точках міждержавного з’єднання, зокрема, на кордоні Україна-РФ - точці Суджа. Після того, як на аукціоні 17 травня 2021 року була розподілена вся запропонована потужність обсягом 15 млн куб. м/добу на гарантованій основі, ОГТСУ запропонував додаткові переривчасті потужності обсягом 63,7 млн куб. м/добу.

"Однак, як і на аналогічному аукціоні наприкінці квітня, російська сторона проігнорувала пропозицію. Зазначений результат і відсутність додаткових обсягів транзиту вплинули на ціни на європейських хабах, що підскочили до рівня 333 доларів за тис. куб. м", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка транзит газа ГТС газ
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС