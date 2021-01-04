Транзит российского газа упал почти на 40%: сколько Оператор ГТС прокачал в 2020 году

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Транзит российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

По данным компании, в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, в Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3,0 млрд куб. м - в Молдову.

Как напомнили в пресс-службе, транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. "При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - говорится в сообщении.

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказанных через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы, отметили в компании.

Кроме того, транспортировка газа из Европы в Украину на заказы клиентов ОГТСУ составило 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше, чем средние показатели соответствующих периодов в 2016-18 годах

Напомним, в 2019 году объемы транспортировки газа по территории Украины с территории Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".