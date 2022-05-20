UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области

Фото: Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Участок украинско-белорусской границы будут укреплять вдоль всей линии Житомирской области. Чтобы второй попытки врага прорваться на наши земли больше не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина во время видеообращения.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью... Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24-го (февраля - ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - рассказал Сухомлин.

По его словам, к укреплению госграницы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия и за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и остальными, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси в белорусской армии вместе с русским не было", - отметил Сухомлин.

Напомним, что Житомирскую область освободили от российских оккупантов 4 апреля.

Позже, 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.

Сейчас же определены подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЖитомирБеларусь