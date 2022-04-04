Житомирскую область освободили от российских оккупантов, - глава ОВА
В Житомирской области по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Житомирской военные администрации Віталія Бунечка.
По его словам, оккупанты ушли и оставили технику, боеприпасы, а также заминировали частные села.
"Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск на территории Житомирщины нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но также ушли, заминировав частные дома, леса", - сказал председатель.
Также Бунечко подчеркнул, что война не закончилась, просто враг перебрасывает силы и средства. Глава ОВА отметил опасность, которую несут заминированные территории и угрозу возможных ракетных ударов.
Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира, двух корректировщиков огня задержали.
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