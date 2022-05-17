Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы, - Генштаб

Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов проходит тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водной преграды.

Напомним, Беларусь после военных учений, которые были проведены в начале мая, объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск у границы могут сдержать ВСУ, так что они не смогут направиться для поддержки операций на Донбассе.

При этом 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.