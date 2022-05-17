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Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 19:13
Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы, - Генштаб Фото: на украинско-белорусской границе продолжается скопление белорусских войск (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности.

В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов проходит тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водной преграды.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Напомним, Беларусь после военных учений, которые были проведены в начале мая, объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны. Присутствие белорусских войск у границы могут сдержать ВСУ, так что они не смогут направиться для поддержки операций на Донбассе.

При этом 10 мая в Беларуси заявили, что из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.

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