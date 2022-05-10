Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной

Министерство обороны Беларуси заявило о старте второго этапа проверки сил реагирования армии. Однако из-за якобы угрозы со стороны ВСУ Минск развернет войска на границе с Украиной.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Беларуси - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта" .

"В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - заявил он.

По словам начальника Генштаба ВС Беларуси, ВСУ якобы создали группировку численностью до 20 тысяч человек на Южном направлении.

"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - заявил он.