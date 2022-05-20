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Україна зміцнює кордон із Білоруссю в Житомирській області

Фото: Україна зміцнює кордон із Білоруссю в Житомирській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

Ділянку українсько-білоруського кордону укріплюватимуть вздовж усієї лінії Житомирської області. Щоб другої спроби ворога прорватися на наші землі більше не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина під час відеозвернення.

"Ми об'їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовуються на кордоні з Білоруссю... Вони вже непогано окопалися на кордоні, і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24-го (лютого - ред.). З 1 травня ми почали будувати по всій лінії та бетонні блоки", - розповів Сухомлин.

За його словами, до зміцнення держкордону в межах Житомирської області буде залучено також комунальні підприємства і за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

"Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном і рештою, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі у білоруської армії разом з російською не було", - зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, що Житомирську область звільнили від російських окупантів 4 квітня.

Пізніше, 10 травня в Білорусі заявили, що через нібито загрозу з боку ЗСУ Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.

Наразі ж визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Там же проводять військові навчання.

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