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Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178

Новости » Политика     03.02.2020 - 17:17
Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стороны также обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе

Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178. Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, стороны обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе.

"Также сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе", - рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский также сообщил, что Украина и Турция договорились ускорить запуск зоны свободной торговли между странами. По его словам, президенты договорились подтолкнуть представителей двух стран, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

Как писало РБК-Украина ранее, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что страны в сфере военно-технического сотрудничества реализуют более 50 совместных проектов. По его словам, один из важнейших проектов касается закупки у Турции боевых БПЛА и поставки украинских двигателей для производства турецкого БПЛА.

Так, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийТурциявоенное сотрудничествоРеджеп Тайип Эрдоган
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