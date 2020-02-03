Украина и Турция договорились ускорить запуск ЗСТ

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президенты договорились подтолкнуть представителей двух стран, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция договорились ускорить запуск зоны свободной торговли между странами. Об этом он сообщил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, президенты договорились подтолкнуть представителей двух стран, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

"Договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли. Соответствующий сигнал получат и представители межправительственной комиссии торгово-экономического сотрудничества", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. По его словам, за последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году Украина и Турция решили создать ЗСТ. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.