ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Турция реализуют более 50 проектов в военно-технической области

Новости » Политика     02.02.2020 - 13:16
Украина и Турция реализуют более 50 проектов в военно-технической области
Фото: Андрей Сибига (uatv.ua.jpg)

По словам посла, один из важнейших касается закупки у Турции боевых БПЛА

В сфере военно-технического сотрудничества Украина и Турция реализуют более 50 совместных проектов. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По его словам, один из важнейших проектов касается закупки у Турции боевых БПЛА и поставки украинских двигателей для производства турецкого БПЛА.

"ВТС - это яркий пример стратегического партнерства в действии... Сейчас у нас на разных стадиях реализации находится более 50 проектов. Среди них один из важнейших касается закупки у Турции боевых БПЛА и поставки ГП "Ивченко-Прогресс" украинских двигателей для производства турецкого БПЛА "Акынджи", - подчеркнул посол.

Он обратил внимание, что сотрудничество с Турцией в военно-технической сфере касается не только купли-продажи продукции, а уже вышло на уровень разработки и совместного производства.

По его словам, существуют также перспективы усиления двустороннего сотрудничества в сфере авиастроения.

Напомним, Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. За последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

Как писало РБК-Украина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Так, Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики".

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ Президент Турции Эрдоган приедет в Украину
Новости Украины Турциявоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь