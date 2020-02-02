Украина и Турция реализуют более 50 проектов в военно-технической области

Фото: Андрей Сибига (uatv.ua.jpg)

По словам посла, один из важнейших касается закупки у Турции боевых БПЛА

В сфере военно-технического сотрудничества Украина и Турция реализуют более 50 совместных проектов. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По его словам, один из важнейших проектов касается закупки у Турции боевых БПЛА и поставки украинских двигателей для производства турецкого БПЛА.

"ВТС - это яркий пример стратегического партнерства в действии... Сейчас у нас на разных стадиях реализации находится более 50 проектов. Среди них один из важнейших касается закупки у Турции боевых БПЛА и поставки ГП "Ивченко-Прогресс" украинских двигателей для производства турецкого БПЛА "Акынджи", - подчеркнул посол.

Он обратил внимание, что сотрудничество с Турцией в военно-технической сфере касается не только купли-продажи продукции, а уже вышло на уровень разработки и совместного производства.

По его словам, существуют также перспективы усиления двустороннего сотрудничества в сфере авиастроения.

Напомним, Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. За последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

Как писало РБК-Украина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Так, Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики".