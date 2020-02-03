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Україна і Туреччина домовилися про військову допомогу і постачання АН-178

Новини » Політика     03.02.2020 - 17:17
Україна і Туреччина домовилися про військову допомогу і постачання АН-178
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сторони також обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні

Україна і Туреччина домовилися про військову допомогу і постачання АН-178. Про це глава держави Володимир Зеленський сказав у ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, сторони обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Також сьогодні підписано важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українська армія отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Серед іншого ми домовилися дати імпульс співробітництву в авіаційній галузі, зокрема, що стосується будівництва і постачання літаків АН-178. Окрему увагу приділили посиленню безпеки в Чорноморському регіоні", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що країни в сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів. За його словами, один з найважливіших проектів стосується закупівлі в Туреччині бойових БПЛА і поставки українських двигунів для виробництва турецького БПЛА.

Так, 3 лютого Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Новини України Володимир ЗеленськийТурциявоенное сотрудничествоРеджеп Тайіп Ердоган
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