Транзит газа: Украина доставила в ЕС вдвое меньше оплаченного объема

С 1 января 2020 года Украина обеспечила транзит 2 млрд кубометров российского газа через свою территорию в страны Евросоюза и Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона в Facebook.

При этом он отметил, что Российская Федерация заплатила за транспортировку вдвое большего объема газа.

"Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировала транзитом 2 млрд кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки)", - сообщил глава Оператора ГТС.

По его словам, в соответствии с новым соглашением о транзите газа РФ бронирует мощности украинской ГТС и платит за забронированные объемы даже в случае, если не использует их полностью.

"Это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати", - добавил Макогон.

Напомним, 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.