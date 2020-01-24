Транзит газу: Україна доставила в ЄС вдвічі менше сплаченого обсягу

З 1 січня 2020 року Україна забезпечила транзит 2 млрд кубометрів російського газу через свою територію в країни Євросоюзу та Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона у Facebook.

При цьому він зазначив, що Російська Федерація заплатила за транспортування вдвічі більшого об'єму газу.

"Без зайвого шуму і пилу ми вже транспортувала транзитом 2 млрд кубометрів газу з РФ в країни ЄС і Молдови. Варто зауважити, що в той самий час ми отримали плату за 4,272 млрд кубометрів (178 млн кубометрів в добу)", - повідомив глава Оператора ГТС.

За його словами, згідно з новою угодою про транзит газу РФ бронює потужності української ГТС і платить за заброньовані обсяги навіть у випадку, якщо не використовує їх повністю.

"Це реальний результат підписання нового контракту, який базується на європейських принципах і включає принцип "качай або плати", - додав Макогон.

Нагадаємо, 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Однак, пакетну угоду між Україною і Росією по газу, яка була досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.