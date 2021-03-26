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Украина в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели бойцов на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное совещание из-за обострения на Донбассе и гибели четверых бойцов. Совещание будет внутренним.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отметим, сегодня боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.

"… украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ориентировочно через два часа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс своих кадровых военных.

До этого украинская сторона была обеспокоена применением снайперов на Донбассе. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал усилить ответственность за это, поскольку в последнее время бойцы Вооруженных сил Украины гибли в основном от снайперского огня.

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