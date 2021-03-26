Украина в ТКГ собирается на экстренное совещание из-за гибели бойцов на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное совещание из-за обострения на Донбассе и гибели четверых бойцов. Совещание будет внутренним.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Отметим, сегодня боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.
"… украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военных, которые погибли за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ориентировочно через два часа", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинская разведка заявила, что Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс своих кадровых военных.
До этого украинская сторона была обеспокоена применением снайперов на Донбассе. В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал усилить ответственность за это, поскольку в последнее время бойцы Вооруженных сил Украины гибли в основном от снайперского огня.